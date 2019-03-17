شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: تفريغ بيانات مسجل أصوات قمرة القيادة بالطائرة الإثيوبية تم بنجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني «بي.إي.إيه»، وهي هيئة فرنسية، يوم السبت إن عملية تفريغ بيانات مسجل أصوات قمرة القيادة بالطائرة الإثيوبية، التي تحطمت الأسبوع الماضي، تمت بنجاح.

وذكر المكتب في تغريدة أن محققيه لم يستمعوا إلى التسجيلات الصوتية الموجودة وأنها نُقلت إلى المحققين الإثيوبيين. وأضاف أن العمل على الصندوق الأسود الثاني الخاص بتسجيل بيانات الرحلة سيستأنف يوم الأحد.