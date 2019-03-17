شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: كلمة السيسي في مؤتمر الشباب الأفريقي «وضعت النقاط على الحروف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البرلماني سعيد حساسين، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر الشباب العربي الأفريقي «في الصميم ووضعت النقاط على الحروف».

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وأضاف «حساسين»، في برنامجه «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، أن كلمة الرئيس السيسي تكشف حجم المؤامرات على القارة الأفريقية ورغبة الدول الكبرى في إعادة الاستعمار للقارة، ولكن شعوب القارة في يقظة لهم. قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يخفى على أحد حجم التحديات التي تواجهها الإنسانية وذلك الانتشار غير المسبوق للصراعات التي خلفت حجمًا من الدمار والتخريب في العالم.

وأضاف، في كلمته خلال إطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، في محافظة أسوان، مساء السبت: «أصبحت مشاهد اللاجئين معتادة وصراخ الثكالى والضحايا جزءًا من حياتنا اليومية وللأسف لقد كان نصيب قارتنا الأفريقية والدول العربية النصيب الأكبر بلا منازع، وأصبحنا نسكن إقليمًا أرهقته الصراعات التي تكاد تمحو مستقبله وماضية». وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، ضمن ملتقى الشباب العربي الأفريقي، في محافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى تدشين سلسلة من الفعاليات الثقافية والشبابية التي ستستضيفها أسوان طوال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار اختيارها عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019.