شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: كشف المخدرات يُطبق فقط على الجهاز الإداري للعاملين بالدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن النقابات الفنية لا تندرج تحت قرار إجراء كشف المخدرات، مشيرا إلى أنهم يرحبون حال طلب المجتمع الأهلي إجراء ذلك.
وأضاف «عثمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، أن تحليل المخدرات يُطبق فقط على الجهاز الإداري للعاملين بالدولة. وواصل «عثمان» أن كشف المخدرات ليس الهدف منه تصدي الموظفين، ولكن الهدف الاطمئنان والوقاية والحفاظ على سلامة العاملين بالجهات الحكومية.
وأشار عمرو عثمان، إلى أن تناول الموظف الحكومي للمخدرات أمر لا يقبل أنصاف الحلول ويحتاج لحل جذري.
كانت هذه تفاصيل خبر «التضامن»: كشف المخدرات يُطبق فقط على الجهاز الإداري للعاملين بالدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.