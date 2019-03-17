شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإسلاموفوبيا: الإخوان يكفروننا ونحن لا نكفرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن محمد، مدير مرصد الإسلاموفوبيا بدار الإفتاء، إن البرلمان الأوروبي يعتمد دار الإفتاء المصرية كمرجعية في الفتوى.

وتابع «محمد»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» بقناة «صدى البلد»: «دار الإفتاء تنظم دورات تدريبية لأئمة بريطانيا، فضلا عن تدريب أئمة أكثر من 15 دولة أفريقية»، مشيرا إلى أن العديد من الدول الآسيوية تنشئ دور إفتاء بالاستعانة بتجربة دار الإفتاء المصرية.

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ولفت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أشادت بجهود مرصد الإسلاموفوبيا، مشيرا إلى أن هناك تحالفًا يحمل مسمى الأمانة العامة لدور الإفتاء بالعالم، حيث تجمع دور أكثر من 83 دولة برئاسة فضيلة المفتي المصري. وأوضح أنه تمت ترجمة كل ردود دار الإفتاء المصرية على فتاوى «داعش» إلى 9 لغات.

وقال إنه لا يمتلك أي شخص حق تكفير الناس، وذلك بخلاف ما تفعله الجماعات الإرهابية من تكفير للجميع. وأضاف «محمد»: «لا أحد يملك تكفير أي شخص، لكن الإخوان وداعش يكفروننا».

وأكد «محمد» أن من يملك التأثير على الإعلام هو الذي يحدد طبيعة الخطاب، متابعًا: «حينما تصف رئيسة وزراء نيوزيلاندا الحادث بأنه إرهابي، ولا تفعل ذلك معظم وسائل إعلام الغرب، يجب أن نضع علامة استفهام كبيرة».