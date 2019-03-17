شكرا لقرائتكم خبر عن مايك تايسون يصل القاهرة من أجل «حملة فرعون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، الملاكم العالمي السابق مايك تايسون، للمشاركة في عمل سينمائي جارٍ تصويره «حملة فرعون».

يشار إلى أن مايك تايسون ملاكم أمريكي ملقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، ويعد العمل الأول له في مصر، حيث تم التعاقد معه.

والفيلم من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل، وهو من بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغنى، روبى، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج محمد السبكي.