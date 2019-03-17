شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في نيوزيلاندا: «كل الشهداء هاجروا من سنين طويلة ويحملون الجنسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلاندا، إنه يتوجه حاليًا لمقابلة كل سفراء الدول الإسلامية لتوجيه رسالة قوية للإرهاب، وإن المساجد في نيوزيلاندا سوف تظل مفتوحة أمام المسلمين.

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وأضاف «الوسيمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «هذا الحادث يعتبر أول عمل إرهابي يحدث في تاريخ نيوزيلاندا، والمسؤولون في نيوزيلاندا تصرفوا بعقلانية».

وتابع: «كل الشهداء هاجروا من سنين طويلة ويحملون جنسية نيوزيلاندا، وهي تتعامل معهم كمواطنين نيوزيلانديين، ومتفهمون لعاداتنا وتقاليدنا».

وأردف: «إللي عايز يندفن في نيوزيلاندا سيتم دفنه فيها، وإللي أهله عايزين يدفنوه في مصر نيوزيلاندا هتتحمل نفقات نقل الجثامين، والأهم الاطمئنان على المصابين»، مشيرًا إلى أن هناك 11 مصريًا من بين المصابين في المستشفيات.