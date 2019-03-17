شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في نيوزيلاندا: «كل الشهداء هاجروا من سنين طويلة ويحملون الجنسية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلاندا، إنه يتوجه حاليًا لمقابلة كل سفراء الدول الإسلامية لتوجيه رسالة قوية للإرهاب، وإن المساجد في نيوزيلاندا سوف تظل مفتوحة أمام المسلمين.
وأضاف «الوسيمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «هذا الحادث يعتبر أول عمل إرهابي يحدث في تاريخ نيوزيلاندا، والمسؤولون في نيوزيلاندا تصرفوا بعقلانية».
وتابع: «كل الشهداء هاجروا من سنين طويلة ويحملون جنسية نيوزيلاندا، وهي تتعامل معهم كمواطنين نيوزيلانديين، ومتفهمون لعاداتنا وتقاليدنا».
وأردف: «إللي عايز يندفن في نيوزيلاندا سيتم دفنه فيها، وإللي أهله عايزين يدفنوه في مصر نيوزيلاندا هتتحمل نفقات نقل الجثامين، والأهم الاطمئنان على المصابين»، مشيرًا إلى أن هناك 11 مصريًا من بين المصابين في المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في نيوزيلاندا: «كل الشهداء هاجروا من سنين طويلة ويحملون الجنسية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.