شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ضحية بحادث نيوزيلاندا: «عايز السيسي يعامل الشهداء كأنهم ماتوا في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد المرسي، شقيق الشهيد أشرف المرسي، أحد ضحايا حادث نيوزيلاندا الإرهابي، إنهم في حالة انهيار تام منذ أن علموا بخبر وفاة شقيقه، مضيفًا: «أنا عايز الرئيس السيسي يعامل الشهداء كأنهم شهداء ماتوا في مصر، ويحصلون على الامتيازات التي يحصل عليها الشهداء في مصر».

وأضاف «المرسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أما شوفنا الخبر تواصلنا معاه ماردش وكلمنا زوجته ماردتش وأما ردت قالت حصل حادثة وضرب نار، وقالت مش لاقيين أشرف، وفضلت توصف الحادثة، وإن مفيش حد كان متوقع إن دا يحصل».

وتابع: «زوجته اشتكت من تأخر الشرطة والإسعاف علشان وصلوا بعد الحادثة بفترة كبيرة، وأشرف عنده 55 سنة، ونحتسبه عند الله شهيدا، وهو كان متزوجا من مصرية، وعنده ولد وبنت، كانوا عايشين هناك كويسين، والنهارده الصبح زوجته كلمتنا قالت لنا البقاء لله».