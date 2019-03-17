شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مؤتمر الشباب العربي الأفريقي يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب أحمد فؤاد، إنه «عاصر رؤساء كثيرين ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي مختلف فعلا ونشعر بوجود حاجة اسمها مصر».
وأضاف «فؤاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، أن مصر تشهد نقلة حضارية غير مسبوقة الفترة الماضية، مناشدا الشعب المصري «الصبر ليرى إنجازات لم تحدث في التاريخ».
وواصل «فؤاد» أن مؤتمرات الشباب بشرم الشيخ، ومؤتمر الشباب العربي الأفريقي بأسوان، تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان.
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