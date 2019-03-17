شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريقية النواب»: يجب الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعودة لمكانتنا مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إنه رفض المشاركة في مؤتمر الشباب الأفريقي والعربي لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة.

وأضاف «باشات»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، أن المؤتمر له أهمية خاصة، فهو الأول من نوعه وفرصة جيدة للغاية للتواصل مع الشباب الأفريقي، ما يعود بالنفع على قيادتنا للقارة.

وأشار إلى أن الشباب المصري يجب أن يعي ويعلم حجم ما يُحاك بنا على خلفية حادث قتل المصلين في مسجد نيوزيلاندا، مشددا على ضرورة الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعودة لمكانتنا مرة أخرى.