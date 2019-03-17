انتصار السيسي: أفريقيا مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشادت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمواهب والطاقات بالقارة الأفريقية. وكتبت السيدة «انتصار» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لطالما كانت قارتنا الأفريقية مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها، وخلال مشاركتي في فعاليات افتتاح ملتقى الشباب العربي الأفريقي، شهدتُ كمّ المواهب والطاقات التي أصبحت تملأ قارتنا اليوم».

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