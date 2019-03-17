شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يُحيل ١٢٧ طبيبًا وإداريًا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، السبت، ١٢٧ طبيبًا وصيدليًا وإداريًا وفنيًا بمختلف المستشفيات لتغيبهم عن العمل.

في مستشفى حميات دسوق، أحال المحافظ ٦٦ للتحقيق لتغيبهم عن العمل، من بينهم «19 طبيباً وأخصائياً، و12 صيدلانياً، و16 من الإداريين، و25 من الفنيين»، فضلاً عن غياب مسؤول الحضور والانصراف، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

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وكلف المحافظ، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف المتابعة والمرور على المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية بالقرى، وتوفير المستلزمات الطبية، والتشديد على الانضباط الإداري، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما أحال المحافظ 39 طبيبًا وصيدليًا وإداريًا وفنيًا بمستشفى الكلى بدسوق للتحقيق من بينهم 12 طبيبًا، و12 صيدليًا و7 من الإداريين و8 من الفنين، لتغيبهم عن العمل، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقاً لتكليفات المحافظ .

وأحال أيضًا 22 طبيبًا بوحدة طب الأسرة بالعجوزين التابعة لمركز ومدينة دسوق للتحقيق، حيث تضمنت لائحة التحقيق «إحالة 12 طبيبًا لتركهم العمل دون سند قانونى، وإحالة 10 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل»، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف المحافظ بتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكيد على تشغيل جميع الأجهزة الطبية، بوحدة طب الأسرة بالعجوزين، مع تكثيف الرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى، قائلاً: «غياب طبيب قد يتسبب في وفاة مريض».