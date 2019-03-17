شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفولة والأمومة»: النائب العام يستجيب لإنقاذ رضيع تركه والداه بمركز للولادة يصارع الموت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن استجابة المستشار نبيل صادق، النائب العام، السريعة لبلاغ خط نجدة الطفل «16000» لإنقاذ حياة طفل بالغ من العمر ٤٥ يومًا، تركه أبواه يصارع المرض ويعاني من نزيف بالمخ بأحد مراكز الولادة والحضانات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

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وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان، أن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ تلقى بلاغا يفيد بأن هناك أبا وأما لطفل رضيع تركا الطفل بأحد مراكز الولادة، بعد ولادته، مشيرة إلى أنه على الفور تم إبلاغ الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث أصدر النائب العام قراراً فورياً بتشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء المختصين مهمتها الانتقال اليوم ١٦ مارس لمكان تواجد الطفل الرضيع بمركز للولادة والحضانات وتوقيع الكشف الطبي الشامل عليه وإجراء كل الأشعات والتحليل لتشخيص حالته الصحية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير العلاجية والجراحية اللازمة لإنقاذ حياته.

كما أن للجنة كافة الصلاحيات بما في ذلك نقل الطفل إلى أي مستشفى علاجي مؤهل للتعامل مع حالته إذا سمحت حالته بالنقل، حرصاً على إنقاذ الطفل الرضيع.

وتوجهت «العشماوي» ببالغ الشكر والتقدير للنائب العام على سرعة استجابته، مؤكدة حرصه على متابعة كل قضايا الطفل واتخاذ إجراءات فورية وسريعة من شأنها إنقاذ حياة الأطفال، أو الحد من أي انتهاكات قد يتعرضون لها.