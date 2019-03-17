شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات النواب» تناقش «حماية البيانات الشخصية» مع الحكومة الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع، الاثنين، بحضور ممثلى الوزارات المعنية، لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، للاستماع لوجهات النظر المختلفة والوصول لصيغة نهائية ترضى جميع الأطراف، وتحقق الهدف من المشروع.

وأضاف «بدوى»، لـ«المصرى اليوم»، أن المشروع يتكون من 49 مادة، لضمان توفير الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية على شبكة الإنترنت، مع وضع آليات للتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم لتتواكب مع التشريعات الدولية فى هذا الصدد.

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وأوضح أن المشروع يلزم المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية بتعيين مسؤول لحماية تلك البيانات داخل مؤسساتهم، بما يسمح بضمان خصوصيتها، كما سيتم وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود لضمان حمايتها وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن المشروع سينظم أيضاً عمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة ذات الطابع الخاص، مع إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، كهيئة عامة تكون مختصة بالتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

ولفت إلى أن الهدف أيضا من المشروع تشجيع الاستثمار الأجنبى، والعمل مع قانونى «مكافحة الجريمة الإلكترونية» و«المعاملات الإلكترونية»، لمواكبة التطورات على شبكات الاتصالات لحماية حقوق المواطنين والأجانب.

وأشار «بدوى» إلى أن الأحكام الواردة فى المشروع ستطبق على المصريين والأجانب، وسيكون من اختصاص الوزير المعنى بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون حال إصداره، كما تم تحديد اختصاص المحاكم الاقتصادية بالجرائم التى تُرتكب بالمخالفة لأحكامه.