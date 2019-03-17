شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة كينية بمطار القاهرة لإنقاذ مُضيفة طيران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد مطار القاهرة، اليوم السبت، هبوطًا اضطراريًا لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية، أثناء رحلتها من نيروبى إلى أمستردام بهولندا، حيث تلقى برج المراقبة الجوية إخطارًا من قائد الطائرة يطلب الهبوط بمطار القاهرة، وذلك لتعرض إحدى مضيفات الطائرة لوعكة صحية شديدة الخطورة.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار إنه فور علم وزير الطيران المدني، يونس المصري، بالواقعة وجه بسرعة نقل المضيفة لمستشفى مصر للطيران، وتقديم كل الخدمات الطبية، حيث تم إجراء عملية جراحية عاجلة لها بالمستشفى لإنقاذ حياتها، كما وجه بتحمل الوزارة مصاريف العملية والعلاج، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط مصر بكينيا.
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