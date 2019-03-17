شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ألف منبر يحذرون من خطورة المخدرات فى خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الاوقاف خطبة الجمعة المقبلة حول موضوع خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع. وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكرى ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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