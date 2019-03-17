أخبار مصر

هبوط اضطرارى لطائرة كينية بمطار القاهرة لإنقاذ مضيفة تعرضت لوعكة صحية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطرارى لطائرة كينية بمطار القاهرة لإنقاذ مضيفة تعرضت لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، هبوطاً اضطرارياً لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية، أثناء رحلتها من نيروبى إلى أمستردام بهولندا، لإنقاذ حياة مضيفة جوية تعرضت لوعكة صحية مفاجأة خلال رحلة الطائرة إلى وجهتها.

 

Advertisements

قالت مصادر بالمطار، أن برج المراقبة الجوية تلقى إخطاراً من قائد الطائرة الكينية يطلب الهبوط بمطار القاهرة، وذلك لتعرض إحدى مضيفات الطائرة لوعكة صحية شديدة الخطورة، تم السماح له بالهبوط وإحضار طبيب الحجر الصحى، لتقديم الاسعافات للمضيفة الجوية.

 

وأعطى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، توجيهاته بسرعة نقل المضيفة لمستشفى مصر للطيران، وتقديم كافة الخدمات الطبية لها حيث تم إجراء عمليةعاجلة بالمستشفى وإنقاذ حياة المضيفة، كما وجه الوزير بتحمل الوزارة مصاريف العملية والعلاج وذلك فى اطار العلاقات الوطيدة التى تربط مصر وكينيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطرارى لطائرة كينية بمطار القاهرة لإنقاذ مضيفة تعرضت لوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى