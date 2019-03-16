انتصار السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها.

وأعربت قرينة الرئيس عن سعادتها، بعدد من المواهب والطاقات التي شهدتها اليوم السبت، خلال مشاركتها في فعاليات افتتاح ملتقى الشباب العربي والأفريقي.

وقالت عبر حسابها على "فيسبوك" مساء السبت: "لطالما كانت قارتنا الأفريقية مليئة بالشباب الواعد القادر على خلق الفرص واقتناصها، وخلال مشاركتي في فعاليات افتتاح ملتقى الشباب العربي والأفريقي شهدت كم المواهب والطاقات التي أصبحت تملأ قارتنا اليوم".

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي يعقد بمدينة أسوان في الفترة من 16 وحتى 18 من مارس الجاري.

ويعد ملتقى الشباب العربي والأفريقي أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.