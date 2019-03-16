النادي المصري بدبي يعقد ندوة عن "نبذ العنف" بحضور جابر طايع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

عقد النادي المصري بالعاصمة الإماراتية دبي، السبت، ندوة بعنوان "دعوة للتسامح ونبذ العنف والتعصب وكيفية الوقاية منهم"، بحضور الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تزامنًا مع عام التسامح بدولة الإمارات.

ورحب المهندس أحمد أبوعجيلة، رئيس النادي، بالشيخ جابر طايع، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة عام التسامح والمشاركة في عقد لقاء مفتوح مع أعضاء النادي وأبناء الجالية المصرية والعربية المقيمة على أرض الإمارات.

وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه سعيد بالمشاركة في ندوة التسامح، خاصة وأن دولة الإمارات من أكثر الدولة التي تدعو للتسامح ونبذ العنفو الكراهية، مؤكدًا أن الدين الإسلامي هو دين التسامح مع أي إنسان أيا كانت ديانته.

وأضاف طايع أن الإرهاب الذي تعاني منه الدول الآن، لا دين له، وأن مشاعر الكراهية والوحشية والتعصب موجودة لدى بعض الأشخاص أيا كانت مذاهبهم ودياناتهم، ويجب على جميع الدول أن تنتفض للقضاء على تلك الظاهرة التي أصبحت تتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة.

حضر اللقاء المستشار وائل فتحي، نائب القنصل العام بدبي والإمارات الشمالية، والنائبة غادة عجمي، نائب المصريين بالخارج، والدكتورة هند الجبالي عضو لجنة مجلس الدفاع الوطني، والقديس يوحنا كاهن كنيسة العذراء مريم، والشهيد القديس تواضرس أبوسيفين بالشارقة، وسفير التسامح والسعادة المهندس عادل مرقص حنين، وعدد من رموز الجالية المصرية والعربية.