الأوقاف: 77 متسابقًا ومحكمًا في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشاركة 77 متسابقا ومحكما من 51 دولة في فعاليات المسابقة العالمية السادسة والعشرين للقرآن الكريم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت المقبل.

وأوضح وزير الأوقاف -في تصريح اليوم السبت- أن 60 متسابقًا من 49 دولة و6 متسابقين مصريين و11 محكما منهم 5 محكمين من خارج مصر يشاركون فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم ومنهم منتمون دول إفريقية.

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