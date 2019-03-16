محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشاركة 77 متسابقا ومحكما من 51 دولة في فعاليات المسابقة العالمية السادسة والعشرين للقرآن الكريم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم السبت المقبل.
وأوضح وزير الأوقاف -في تصريح اليوم السبت- أن 60 متسابقًا من 49 دولة و6 متسابقين مصريين و11 محكما منهم 5 محكمين من خارج مصر يشاركون فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم ومنهم منتمون دول إفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: 77 متسابقًا ومحكمًا في المسابقة العالمية للقرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.