التعليم: تشكيل لجان لفحص أوراق المتظلمين بمسابقة العقود المؤقتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزاة قررت تشكيل لجان بالإدارات التعليمية لفحص تظلمات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، المتعلقة برفض قبول أوراق التقدم رغم استيفائها، أو استيفاء الأوراق وعدم إعلان الاسم في كشوف الامتحانات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بديوان عام الوزارة، اليوم السبت؛ لإعلان نتيجة مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين.

وأكد "عمر" أنه على الرغم من فتح الوزارة باب التقدم بالتظلمات من الثلاثاء للخميس الماضي، إلا ان موقع التظلم لا يزال مفتوحًا أمام المتقدمين إلى اليوم، لإتاحة أكبر فرصة للراغبين في التقدم.

وبالنسبة للراغبين في التظلم من نتيجتهم في الاختبار، قال عمر إن الوزارة تفتح باب التقديم أمام المتظلمين عقب إعلان النتيجة.

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وأضاف أنه يجب على الراغبين في التظلم من نتيجتهم سداد 100 جنيه بمكتب البريد أو البنك الأهلي، إلا أنه ينصح بعدم التقدم بتظلمات نظرا لأن النتائج المقرر إعلانها صحيحة بنسبة 100%، والتصحيح جرى إلكترونياً دون تدخل عنصر بشري.

وأشار إلى إعلان النتيجة عبر موقع الوزارة غدا الأحد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بتاريخ 7 فبراير الماضي، عن مسابقة للتعاقد المؤقت مع المعلمين؛ لسد العجز في التخصصات المختلفة بالإدارات التعليمية.