محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، الملاكم العالمي السابق مايك تايسون، قادمًا في زيارة للمشاركة في عمل سينمائي يجري تصويره.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الملاكم العالمي وصل على الطائرة الألمانية القادمة من فرانكفورت، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصوله وسط ترحيب كبير من العاملين بالمطار، وخرج الملاكم العالمي مع مندوب من إحدى الشركات كان في انتظاره بالمطار ليبدا زيارته للقاهرة.
يذكر أن مايك تايسون، ملاكما أمريكيا يلقب بالرجل الحديدي، بعد حصوله على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عاما، ليستمر بعدها في كسر سلسلة من الأرقام القياسية التي سجلها باسمه مما جعله يمتلك شعبية كبيرة من المحبين، دفعته لدخول عالم التمثيل فيما بعد ليشارك في مجموعة من أهم الأفلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الملاكم العالمي مايك تايسون يصل القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.