الملاكم العالمي مايك تايسون يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، الملاكم العالمي السابق مايك تايسون، قادمًا في زيارة للمشاركة في عمل سينمائي يجري تصويره.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الملاكم العالمي وصل على الطائرة الألمانية القادمة من فرانكفورت، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصوله وسط ترحيب كبير من العاملين بالمطار، وخرج الملاكم العالمي مع مندوب من إحدى الشركات كان في انتظاره بالمطار ليبدا زيارته للقاهرة.

يذكر أن مايك تايسون، ملاكما أمريكيا يلقب بالرجل الحديدي، بعد حصوله على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عاما، ليستمر بعدها في كسر سلسلة من الأرقام القياسية التي سجلها باسمه مما جعله يمتلك شعبية كبيرة من المحبين، دفعته لدخول عالم التمثيل فيما بعد ليشارك في مجموعة من أهم الأفلام.

​