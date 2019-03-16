سفير مصر بنيوزيلندا لمصراوي: بعض الأسر طلبت دفن الشهداء في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

قال السفير طارق الوسيمى، سفير مصر بنيوزيلندا، إن المصريين الأربعة الذين استشهدوا في حادث مسجدي "كرايستشيرش"، هم مهاجرون مصريون يحملون الجنسية النيوزيلندية.

وأضاف الوسيمي في تصريحات لمصراوي، السبت، أن مراسم دفن الشهداء المصريين لن تتم قبل 3 أيام من الآن، مشيرا إلى أن بعض الأسر المصرية طلبت دفن ذويها بنيوزيلندا.

والشهداء المصريين هم: منير سليمان (٦٨ سنة)، أحمد جمال الدين عبدالفني (٦٨ سنة)، أشرف المرسي، أشرف المصري.

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كان المتهم الأسترالي برينتون تارانت، 28 سنة، مثل اليوم أمام المحكمة العليا لمحاكمته في الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، بتهمة واحدة هي القتل.

ونلقت "بي بي سي"، عن ناجين من الحادث أن الإرهابي كان يرتدي ملابس سوداء، وفتح النار على مصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد النور بوسط مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا.

وأدان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحادث، قائلًا خلال احتفالية ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي "نحن ضد كل التطرف والإرهاب، من أسوان ومصر وأفريقيا نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جماعي ضد الإنسانية".

وأمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم، بإجراء تحقيق في الحادث الإرهابي. وكلف صادق، إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة، لإرسالها إلى السطات القضائية المختصة بدولة نيوزيلندا، لموافاتنا بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقارير الطب الشرعي، وبيان بشأن ظروف وملابسات الواقعة، وتفريغ التسجيلات وكاميرات المراقبة بمكان الحادث، وكافة ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.