جولة نيلية وإدانة لحادث نيوزيلندا.. 5 مشاهد من احتفالية ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، الاحتفالية التي عقدت بمدينة أسوان، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ويرصد الخليج 365 عددًا من المشاهد البارزة التي تضمنتها الاحتفالية التي تأتي تزامنًا مع افتتاح ملتقى الشباب العربي والأفريقي، والتي تستمر فعالياته حتى 18 مارس الجاري.

جولة نيلية

اصطحب الرئيس السيسي، المشاركين في ملتقى الشباب العربي والأفريقي في جولة نيلية بأحد المراكب بمدينة أسوان، قبيل بدء الاحتفالية.

وحرص المشاركون في الجولة النيلية على التقاط الصور السيلفي مع الرئيس السيسي، وتبادل النقاش معه حول عدد من القضايا.

قرينة الرئيس

حرصت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على حضور الاحتفالية.

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عروض فنية

بدأ الحفل، الذي عقد بجزيرة "ألفنتين" أحد أشهر الجزر بمدينة أسوان، بأداء بعض الأغاني النوبية، تلاها عروض الباليه الفرعوني، وأخرى مغربية وأفريقية، وحازت على إعجاب الحضور.

محمد صلاح

أشاد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باللاعب المصري محمد صلاح، قائلًا إنه يعد نموذجًا لشباب العالم، معتزًا بهويته الأفريقية.

وأكد "أحمد" أهمية الرياضة كعنصر أساسي في التقارب بين الشعوب الأفريقية والعربية، مقدما الشكر لمصر على الملتقى الذي يؤكد العمق الأفريقي لمصر.

دقيقة حداد

طالب الرئيس السيسي، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة بمسجدين بنيوزيلندا.

وقال السيسي "أُدين الحادث الإرهابي إدانة بكل ما ليدنا من قيم، نحن ضد كل التطرف والإرهاب، من أسوان ومصر وأفريقيا، نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جماعي ضد الإنسانية".