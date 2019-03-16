"ضرب دفعة كاملة على البيت".. تفاصيل جديدة في "مشاجرة الدم" بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت قرية العزيزية التابعة لمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، تواجدا أمنيا مكثفا من رجال الشرطة بموقع إطلاق النار على منزل عائلة، ما أسفر عن مقتل سيدة و3 مصابين.

البادية تعود إلى تلقي العميد خالد فهمي مأمور قسم شرطة البدرشين إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسماع إطلاق نار ووجود قتيلة.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، أشارت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين شابين أحدهما ينتمي لعائلة "أبي تركي" والثاني لـ"أبي عبد الله"، تطورت إلى مشاجرة استعان أحدهما بشقيقه لمناصرته.

تطورت الأمور فتوجه الشاب الذي ينتمي لعائلة "أبي عبد الله" إلى مسكنه، وأحضر بندقية آلية، وعاد للانتقام، وفتح النار على منزل العائلة الثانية "ضرب دفعة كاملة على البيت" -حسب وصف مصدر أمني مطلع على التحقيقات- ما أسفر عن مقتل سيدة تبلغ من العمر 54 سنة وإصابة 3 أشخاص.

وحسب معاينة المقدم عمرو البطران وكيل الفرقة، تم نقل السيدة إلى مستشفى قصر العيني، واستخراج طلقة من رأس السيدة لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بينما يخضع الثلاثة للعلاج اللازم.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم بارتكاب الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.