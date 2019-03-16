نشرة الحوادث المسائية السبت.. التحقيق في وفاة مصريين بحادث نيوزيلندا و مقتل سيدة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط 65 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن ضبط 65 قضية تموينية تنوعت ما بين 10عدم حمل شهادة صحية، 11 إدارة منشأة بدون ترخيص.

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سقوط عصابة سرقة السيارات وتفكيكها بالمطرية

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة السيارات وتفكيكها بالمطرية.

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مقتل سيدة وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالبدرشين

قتلت ربة منزل، وأصيب 3 أشخاص آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية العزيزة بالبدرشين في الجيزة.

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النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة مصريين بحادث نيوزيلندا الإرهابي

أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بإجراء تحقيق قضائي في الحادث الإرهابي، الذي وقع أمس الجمعة، بدولة نيوزيلندا، ونتج عنه وفاة بعض المواطنين مصريين.

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محاكمة مندوب شحن و4 أخرين في اختلاس 305 أطنان سكر

حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 26 مارس، لبدء محاكمة مندوب شحن، ومسئول نقل السكر، و3 سائقين في قضية اختلاس 305 أطنان سكر.

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الداخلية: إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن في 5 محافظات اليوم

بدأت وزارة الداخلية اليوم السبت، إجراءات قرعة الحج لهذا العام، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري، على أن تُجرى اليوم القرعة بمديريات أمن "الوادي الجديد، الشرقية، دمياط، الفيوم، مطروح".

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بالأرقام.. حصيلة حملات رفع الإشغالات في 10 مناطق بالجيزة

وجهت شرطة مرافق الجيزة، حملة أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

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"النقض" تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الإرهابيين

قضت محكمة النقض، برفض طعن 169 متهما في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وتأييد الادراج.

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الشرطة تداهم "دواليب المخدرات" وتضبط 28 تاجرا و6 أسلحة نارية

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

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تجديد حبس 6 متهمين بالتسبب في حريق "محطة مصر" 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس 6 متهمين في واقعة حريق "محطة مصر" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

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