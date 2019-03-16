مصر | إحالة مسؤول بحي الموسكي للجنايات بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مسؤول بحي الموسكي للجنايات بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مسؤول بحى الموسكى الى محكمة الجنايات لقيامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل للإخلال بمهام وظيفته والتغاضى عن تحرير مخالفات بناء.

كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا عن قيام مسؤول بإدارة المتابعة الميدانية بحى الموسكى "44 سنة" فى الفترة من 1 الى 17 أكتوبرالماضى بصفته موظف عمومى طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له.

توصلت التحقيقات الي أن صاحب محل الملابس أثناء قيامه باجراء بعض التعديلات به فوجئ بالمتهم" المختص بالمرور بالأماكن الموكلة له لتدوين وتصوير المخالفات" يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهى عدم تحرير محاضر مخالفات لعملية التجديد والاحلال التى يقوم بها.. توصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.