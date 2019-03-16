أخبار مصر | رئيس حزب مصر الثورة يكشف أهمية ملتقى الشباب العربي الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب مصر الثورة يكشف أهمية ملتقى الشباب العربي الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي 2019، يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف شباب الدول العربية والإفريقية، إضافة إلى إظهار الصورة الجيدة للعالم بأن مصر دولة آمنة مستقرة، قادرة على استضافة الشباب من مختلف دول العالم، مما يساهم في تشجيع وترويج العملية السياحية في مصر.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان منذ قليل، أن هذه الملتقيات تفتح الآفاق ورحاب الأفكار للشباب وتساهم في إبعادهم عن التطرف والعنف وتساعدهم على المساهمة في تنمية بلدانهم وتحقيق طموحاتهم داخل القارة، كما أنها تولد لهم آمالًا كبيرة، وتخرجهم من دوائر اليأس التي تدفع الكثير منهم للجوء للهجرة غير الشرعية غير مبالين بتعريض حياتهم للخطر.

وأوضح رئيس "مصر الثورة"، أن هناك اهتماما وحرصا من الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة على التواصل مع الشباب وتبادل وجهات النظر معهم وتأهيلهم للقيادة وصنع القرار، داعيا إلى ضرورة وضع توصيات المنتدى لتكون موضع التنفيذ والاهتمام.