أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتفقد شركة صناعية بالفيوم للاطمئنان على أوضاع العمال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة يرافقة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم السبت، الشركة المصرية للأملاح والمعادن "اميسال"، وذلك علي هامش حضور الوزير الملتقى التوظيف الأول بالمحافظة، بحضور الدكتور عبد اللطيف الكردي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وشهد الوزير مراحل الإنتاج بمصنع الشركة، واطمأن على أوضاع العمال المالية والاجتماعية وشروط السلامة والصحة المهنية، ومعدلات الانتاج ومدي التقدم الذي احرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التي تواجهها للعمل علي حلها لدفع عجلة الانتاج للوصول إلي مستوي متميز من النوعية والجودة في العمل، مما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور، مؤكدا حرصه على استقرار العملية الإنتاجية من خلال خلق علاقات متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال.

واستمع الوزير من الدكتور الكردي لشرح عن الشركة مؤكدا أنها صرحا صناعيا يحتذي به في مجال التنمية المستدامة، وتعمل من أجل حماية بحيرة قارون والحفاظ عليها من ارتفاع الملوحة المطرد والذي كان يهدد الثروة السمكية والأحياء المائية بها بالفناء.

وقال: إن الشركة تعمل من أجل خلق مجتمع صناعي متقدم في منطقة تعاني من الفقر والبطالة، وتوفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتدعم الاقتصاد القومي وتحقق خطة الدولة من حيث توفير العملة الصعبة نتيجة توقف استيراد منتجات الشركة من الخارج وجلب عملات أجنبية جراء التصدير لهذه المنتجات المتمثلة في كبريتات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم وكبريتات الماغنسيوم، والبرومين والبورون فضلا عن املاح أخري.

وأعرب سعفان عن سعادته الغامرة بتواجده في أحد قلاع الصناعة في مصر، والتي يحق لكل مصري أن يفخر بها، لما تقدمه من صناعة مبهرة، وما تتميز به من إنتاج على درجة عالية من الجودة والتميز، بيد عمالها وعقول أبنائها، مقدمًا كل آيات الشكر والتقدير لهم على ما يقدمونه ويبذلونه في سبيل رفعة شأن الاقتصاد المصري.

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وشدد الوزير على الدور الكبير الذي يلعبه العامل المصري في دعم مسيرة البناء والتنمية، خاصًة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية من تحديات كثيرة، تحتاج تعاونًا فاعلًا وتكاتفًا ومثمرًا بين جميع المصريين لدحر قوى الشر، التي تحاول عرقلة مسيرة التنمية، مضيفًا أنه بتكاتف جميع أطياف الشعب فإنهم يوجهون رسالة حاسمة لجميع المتربصين مفادها: "هيهات هيهات لكم ولما تخططون له، فالله معنا يحفظنا ويرعانا بعنايته، ومصر دائمًا محفوظة بأمر الله

وطالب من جميع العمال بذل المزيد والمزيد من الجهد والعرق، وضرورة الإخلاص والتفاني في العمل، لرفعة شأن الاقتصاد المصري عاليًا، وزيادة الانتاج بما له من نفع كبير لمصرنا الحبيبة لنا وللأجيال القادمة التي ستنعم وستجني ثمار ما نقوم ببنائه، فالجميع في خدمة الوطن، وجميعنا جنود مجندة، كل يخدم وطنه في مجاله بلا أي تخاذل أو تهاون.

وأشاد الوزير بالدور الرائد الذي تقوم به الشركة لما لها من دور كبير في بناء الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، وأضاف: العامل المصري يعتبر رأس مال الدولة المصرية، واهتمام الدولة بالعمال كبير، لإيمانها التام ويقينها القاطع، بدورهم اللامتناهي في دعم الاقتصاد، كونهم أساس العملية الإنتاجية، وحجر الزاوية في بناء الوطن وتحقيق المناخ الإنتاجي المستقر الذي نحلم به جميعًا لمصرنا الغالية، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، مرحلة البناء والتنمية، والتي تدخل في إطار خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

من جانبه أكد محافظ الفيوم دور عمال مصر الفاعل في بناء الوطن وزيادة الإنتاج مضيفًا: أن أي دولة تريد أن تنهض، فإنها تبنى على أكتاف وبعرق ومجهودات العمال.

وأضاف ما تشهده الدولة المصرية من تحديات يتطلب منا جميعًا أن نكون يدًا واحدًة في محاربة الإرهاب تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبسواعد جميع المصريين خاصة عمالها الشرفاء، فالكل مطالب منه تأدية أعماله على الوجه والنحو المطلب لبناء الوطن.