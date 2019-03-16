أخبار مصر | محمد ناسه: انتخابات الصحفيين "عُرس ديمقراطي".. وعلى المجلس الجديد وضع روشتة عاجلة لإنقاذ المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد ناسه: انتخابات الصحفيين "عُرس ديمقراطي".. وعلى المجلس الجديد وضع روشتة عاجلة لإنقاذ المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد ناسه نائب رئيس تحرير "بوابة الفجـر"، إن نقابة الصحفيين شهدت أمس عُرسًا ديمقراطيًا يُدرس في كليات الإعلام والنقابات المهنية الأخرى، وذلك بانتخابات شهدت حضورًا كبيرًا، ومنافسة قوية ونزيهة بين المرشحين.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن نقابة الصحفيين هي النقابة الأولى والأعرق في مصر والشرق الأوسط، مر عليها 22 نقيب و51 مجلس، اختلفوا في وجهات النظر، ولكن كان مبدأهم هو حفظ حقوق وكرامة الصحفيين وخدمتهم.

وأكد "ناسه" أن مشهد آلاف الصحفيين في سرادق التسجيل أو داخل قاعة الفرز، أثبت أن الصحفيون واعون بحقوقهم وقادرون على الاختيار، وذلك على الرغم من الأزمات التي تعاني منها المهنة، بالإضافة إلى وعيهم بضرورة وجود مجلس نقابة قوي، قادر على إيجاد الحلول للأزمات، وإعادة هيبة النقابة والصحفي من جديد.

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وطالب "ناسه" من النقيب الجديد والمجلس، وضع روشتة عاجلة، تتضمن أزمات النقابة وآليات الحلول، بالإضافة إلى روشتة لأزمات المهنة والبحث "علميًا" عن حلها بشكل عاجل، والعمل على فتح قنوات للحوار مع الدولة والمؤسسات المختلفة، حول حقوق الصحفيين ومطالبهم.

وقدم نائب رئيس تحرير "بوابة الفجـر" التهنئة للكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد، آملًا أن يبدأ في تنفيذ برنامجه الانتخابي في أسرع وقت، والعمل على إنقاذ المهنة والنقابة، وتحسين الظروف المعيشية للزملاء.

كما تقدم بالتهنئة لأعضاء مجلس النقابة الفائزين، مطالبهم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة التي اتخذتها أمس، وبحث توصياتها، والعمل على خدمة الصحفيين لأقصى درجة، وتوفير الحماية لهم وحفظ كرامتهم.

كما تمنى التوفيق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ هذه المرة، مطالبهم بالعمل على تنفيذ برامجهم الانتخابية، خدمةً للجمعية العمومية للنقابة، وذلك بالتعاون مع أعضاء المجلس والنقيب.