عبد العاطي: ملتقى الشباب العربي الإفريقي «تاريخي»

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كريم عبد العاطي
قال كريم عبد العاطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المحافظين، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي يأتي في إطار دور مصر التاريخي كبوابة بين الامتدادين العربي والإفريقي، اللذين يمثلان جزءا أصيلا من نسيج الثقافة المصرية. وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الربط بين الشباب العربي والإفريقي يُعد أحد محاور التنمية بين الإقليم العربي والقارة الإفريقية. وتابع: إن الملتقى يشتمل على محاور عديدة، منها أن وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي.
وأشار عبد العاطي إلى أن الملتقى يشتمل على ورشة عمل بعنوان "كيف تصبح رائد أعمال ناجحا؟"، التي تطر ح أفكارا حول سمات رجل الأعمال الناجح والمشاكل التي تواجه المشروعات الناشئة، وبعض الحلول التي يتبعها رواد الأعمال لتفادي العقبات وإنجاح المشروع. وينطلق، اليوم السبت، ملتقي الشباب العربي والإفريقي من مدينة
وأشار عبد العاطي إلى أن الملتقى يشتمل على ورشة عمل بعنوان "كيف تصبح رائد أعمال ناجحا؟"، التي تطر ح أفكارا حول سمات رجل الأعمال الناجح والمشاكل التي تواجه المشروعات الناشئة، وبعض الحلول التي يتبعها رواد الأعمال لتفادي العقبات وإنجاح المشروع.
وينطلق، اليوم السبت، ملتقي الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، وتمتد فعاليات الملتقى على مدى 3 أيام من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتبدأ فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقٍ بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما.
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