انت الان تتابع عبد العاطي: ملتقى الشباب العربي الإفريقي «تاريخي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كريم عبد العاطي

قال كريم عبد العاطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المحافظين، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي يأتي في إطار دور مصر التاريخي كبوابة بين الامتدادين العربي والإفريقي، اللذين يمثلان جزءا أصيلا من نسيج الثقافة المصرية. وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الربط بين الشباب العربي والإفريقي يُعد أحد محاور التنمية بين الإقليم العربي والقارة الإفريقية. وتابع: إن الملتقى يشتمل على محاور عديدة، منها أن وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي.

وأشار عبد العاطي إلى أن الملتقى يشتمل على ورشة عمل بعنوان "كيف تصبح رائد أعمال ناجحا؟"، التي تطر ح أفكارا حول سمات رجل الأعمال الناجح والمشاكل التي تواجه المشروعات الناشئة، وبعض الحلول التي يتبعها رواد الأعمال لتفادي العقبات وإنجاح المشروع. وينطلق، اليوم السبت، ملتقي الشباب العربي والإفريقي من مدينة

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