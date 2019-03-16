شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب» تفاوض «جلوبال تيليكوم» لحسم متأخراتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مصلحة الضرائب، برعاية وزارة المالية مفاوضاتها لحسم تحديد قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة على شركة «جلوبال تيليكوم»، المقيدة بالبورصة المصرية، لصالح مصلحة الضرائب عن كل سنوات نشاط الشركة، التي لا تزال محل الفحص الضريبي.

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وقالت المصلحة في بيان، السبت، إن «المفاوضات والمباحثات الجارية تتسم بالجدية والتعاون والرغبة الصادقة من الطرفين لإنهاء ملف سداد كل المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركة لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وبشكل يضمن تحصيل كل مستحقات الدولة وفقًا للمستندات الرسمية المقدمة من الشركة».

وأضافت أن «فى هذا الصدد فإن شركة جلوبال تيليكوم تعمل حاليا على تقديم كل المستندات المطلوبة لمصلحة الضرائب المصرية لدراستها والوصول إلى قيمة حقيقية دقيقة للمستحقات الضريبية المستحقة على شركة جلوبال تيليكوم القابضة لكي تقوم الشركة بسدادها فورا لإنهاء هذا الملف، وتنعقد تلك الاجتماعات بحضور شركة فيون المالكة لنسبة تصل إلى 57% من شركة جلوبال تيليكوم القابضة».

وتؤكد مصلحة الضرائب على «اهتمامها الكامل بهذا الملف وتعاونها مع كل الجهات المعنية في إطار جاد للوصول إلى تحديد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، كما أن سير المفاوضات يشير إلى رغبة كل الأطراف التعامل مع هذا الملف بإيجابية لإنهائه بشكل عادل للجميع».