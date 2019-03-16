شكرا لقرائتكم خبر عن سيامة كاهن جديد للخدمة بإيبارشية هولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمت سيامة الشماس الدياكون شنودة فرحان كاهنًا باسم القس شنودة على مذبح كنيسة السيدة العذراء والقديسة ڤيرينا بمدينة «Busum» التابعة للإيبارشية، بأمستردام بهولندا، اليوم السبت، ١٦ مارس ٢٠١٩.

وأتم طقس السيامة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني، أسقف هولندا وبلجيكا. شارك في صلوات القداس والسيامة أيضًا مجمع الآباء الكهنة بهولندا، وأعداد كبيرة من الشعب والشمامسة والخدام. وسيقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير السيدة العذراء والقديس العظيم الأمير تواضروس المشرقي بهولندا.