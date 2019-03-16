شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يطلق التيار الكهربائي بموزع لتغذية كورنيش العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، السبت، التيار الكهربائي بأحد الموزعات التي تم تنفيذها، وتتم تغذيته بطاقة 30 ميجاوات من محطة كهرباء الحمراء، التي انتهى جهاز مدينة العلمين الجديدة من أعمال توسعتها بطاقة 85 ميجاوات، لتغذية منطقة الكورنيش، والمنطقة الترفيهية، وبعض المناطق الأخرى بالمدينة.

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