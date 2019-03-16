الخليج 365 تكشف غدا مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: نشر تحقيق استقصائى مدعم بالمستندات يكشف مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام، وكشف شركات وهمية تزوّر فواتير ضريبية وتحصل أموالا دون ردها لمصلحة الضرائب، وشركات تستخدم الملفات الضريبية وتصدر فواتير ببيانات أشخاص آخرين.

«الخليج 365 » تكشف فى تحقيق استقصائى بالمستندات: مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام «الخليج 365 » تكشف فى تحقيق استقصائى بالمستندات: مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام شركات وهمية تزوّر فواتير ضريبية وتحصل أموالا دون ردها لمصلحة الضرائب وشركات تستخدم الملفات الضريبية وتصدر فواتير ببيانات أشخاص آخرين

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