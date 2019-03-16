"قومي الطفولة": النائب العام تدخل لإنقاذ رضيع تركته أسرته ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، استجابة المستشار نبيل صادق النائب العام، لبلاغ خط نجدة الطفل "16000" لإنقاذ حياة طفل بالغ من العمر ٤٥ يومًا، قام والده ووالدته بتركه يصارع المرض ويعاني من نزيف بالمخ بإحدى بمركز للولادة والحضانات بمدينة بنها، محافظة القليوبية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغا يفيد أن أب وأم لطفل رضيع تركا الطفل بإحدى مراكز الولادة، بعد ولادته وتركا البلاد، مشيرة إلى أنه على الفور تم إبلاغ الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث أصدر قرارا فوريا بتشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء المختصين تقوم مهمتها الانتقال اليوم السبت، لمكان تواجد الطفل الرضيع بمركز للولادة والحضانات وتوقيع الكشف الطبي الشامل عليه، وإجراء كافة الأشعة والتحاليل، لتشخيص حالته الصحية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العلاجية والجراحية اللازمة لإنقاذ حياته.

كما أن للجنة كافة الصلاحيات بما في ذلك نقل الطفل إلي اي مستشفى علاجية مؤهلة للتعامل مع حالته إذا سمحت حالته بالنقل، حرصاً على انقاذ حياة الطفل الرضيع.

وتوجهت "العشماوي" ببالغ الشكر للنائب العام على سرعة استجابته المعهودة في بلاغات انتهاكات حقوق الطفل الواردة من خط نجدة الطفل، مؤكدة حرص النائب العام على متابعة كافة قضايا الطفل واتخاذ اجراءات فورية وسريعة من شأنها انقاذ حياة الأطفال، أو الحد من أي انتهاكات قد يتعرضون لها.