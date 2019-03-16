الإفتاء تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام": سنتخذ الإجراءات القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعرض حسابها على موقع "إنستجرام" للسرقة، مؤكدة أن ما ينشر على هذا الحساب ليس لها أي علاقة به.

وأكدت دار الإفتاء، في بيان اليوم السبت، أنها تحاول استرجاع حسابها على "إنستجرام"، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.

وتعد دار الإفتاء أحد أبرز المؤسسات الدينية نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد متابعيها على موقع "فيسبوك" أكثر من 8 ملايين متابع.

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