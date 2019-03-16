محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعرض حسابها على موقع "إنستجرام" للسرقة، مؤكدة أن ما ينشر على هذا الحساب ليس لها أي علاقة به.
وأكدت دار الإفتاء، في بيان اليوم السبت، أنها تحاول استرجاع حسابها على "إنستجرام"، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
وتعد دار الإفتاء أحد أبرز المؤسسات الدينية نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد متابعيها على موقع "فيسبوك" أكثر من 8 ملايين متابع.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام": سنتخذ الإجراءات القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.