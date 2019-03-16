وزيرة الهجرة: متابعة مستمرة لإنهاء عودة جثامين شهداء حادث نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك متابعة مع أسر شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا، لتذليل أية عقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء.
وأضافت مكرم، في بيان اليوم السبت، أن الوزارة تلقت طلبًا من أسرة الشهيد أشرف المرسي لتجديد جواز سفر زوجته، سهام لتتمكن من العودة برفقة جثمان زوجها، وتم طلب صورة الجواز لمخاطبة السفارة لسرعة إنهاء الإجراءات.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن السلطات النيوزيلندية أعلنت وجود 4 شهداء مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، موضحة أنها تواصلت مع مؤسسة "مصر الخير" لنقل الجثامين لمثواهم الأخير بمصر في حال طلب أسرهم ذلك، كما تتحمل أيضا تكلفة سفر من يرغب من الأسر في العودة، في إطار البروتوكول الموقع مع منظمة المجتمع المدني.
وأشارت مكرم إلى أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت عن استعدادها لتحمل تكلفة نقل الجثامين كل إلى بلاده، وأن كافة الإجراءات ما زالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين أو مصابين، مؤكدة أن السفارة المصرية تعمل على إنهاء الإجراءات القانونية مع السلطات النيوزيلندية.
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