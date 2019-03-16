"خارجية النواب" تطالب بتشكيل مفوضية لمكافحة التمييز ضد الأقليات المسلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

دعا حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى تشكيل مفوضية عليا لمكافحة التمييز ضد الأقليات المسلمة في دول الغرب ورصد خطاب الكراهية ضدهم، على أن تتبع منظمة التعاون الإسلامي.

واعتبر "العمدة"، في بيان اليوم السبت، حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا، هو نتيجة مباشرة لتصاعد خطاب الكراهية ومعاداة المسلمين فى الغرب خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هناك عدة دلالات ومؤشرات خطيرة تضمنها هذا الحادث المروع، أهمها الجملة التي بدأ بها منفذ الحادث الرسالة التي تركها بعد الحادث حين عرف نفسه بأنه رجل أبيض، وهو ما يعود بالعالم إلى عصور مظلمة ساد فيها ما يسمى بنظرية سيادة الرجل الأبيض والاعتقاد بأن هناك جنس بشري أو لون بعينه لديه سيادة على باقي البشر وأنهم السادة والباقي عبيد.