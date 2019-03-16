"نقاش وسيلفي".. 15 صورة ترصد جولة نيلية للسيسي مع الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مجموعة من الصورة خلال جولة نيلية للرئيس السيسي بصحبة مجموعة من العربي والأفريقي، اليوم السبت.
وحرص المشاركون في الجولة النيلية على التقاط الصور السيلفي مع الرئيس السيسي، وتبادل النقاش معه حول عدد من القضايا.
وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي يعقد بمدينة أسوان في الفترة من 16 وحتى 18 من مارس الجاري.
ويعد ملتقى الشباب العربي والأفريقي أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.
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