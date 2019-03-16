أخبار مصر | غدا.. "مصر الثورة" يعقد ندوة "الشائعات الإلكترونية وخطرها على الأمن القومي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "مصر الثورة" يعقد ندوة "الشائعات الإلكترونية وخطرها على الأمن القومي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم حزب مصر الثورة، ندوة تحت عنوان، "الشائعات الإلكترونية وخطرها على الأمن القومي"، في السادسة مساء غدا الأحد، بمقر الحزب بمدينة نصر، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا.

ومن المقرر أن يحضر الندوة عددًا من قيادات الحزب، وعلى رأسهم اللواء محمود منصور، والدكتور حسام درويش، أعضاء المجلس الرئاسي بالحزب، ويدير الندوة كُيرلس موريس رئيس لجنة التدريب بالحزب.

من جانبه أشار الدكتور حسين أبو العطا، رئيس الحزب، إلى أهمية الندوة في ظل التحديات التي تعيشها مصر وحرب ارهابية شرسة، مطالبًا المصريين الحذر الشديد من الشائعات التي يتم اطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها "الفيس بوك" و"تويتر".

وكان قد أدان الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي طال مسجدان مليئين بمصلين في نيوزيلاندا كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

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ووصف أبو العطا، في بيانا لها، اليوم الجمعة، الحادث الإرهابي بالبشع والمؤسف، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا في الحادث الأليم الذي هز ضمير الإنسانية بأسرها.

وأكد رئيس حزب مصر الثورة، أن هذا الحادث وضع الإنسانية أمام مسئولياتها الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، مطالبا بذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.

وأشار أبو العطا، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا وتِكرارًا أن ظاهرة الإرهاب ستنتشر في العالم أجمع وحذر من هذا الأمر في أكثر من خطاب له أمام المجتمع الدولي، مطالبا العلم بالتكاتف ضد الارهاب.

وتعرض مسجدان مليئين بمصلين، كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشريش، لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل، واعتقلت السلطات 4 أشخاص وفككت عبوات ناسفة، في هجوم بدا أنه مخطط له بعناية.