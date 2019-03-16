أخبار مصر | الحبيب الجفري يوجه رسالة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبيب الجفري يوجه رسالة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحبيب على الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، منشور حول الآداب النبوية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية تحت عنوان "لا للشتم".

وكتب الجفري، عبر صفحته على فيسبوك: تجنب الشتائم والسباب، لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا، وَلاَ فَحَّاشًا، وَلاَ لَعَّانًا.. صحيح البخاري

وأضاف: في الحديث الشريف ليس المؤمن بالطّعّان، ولا اللّعّان، ولا الفاحش، ولا البذيء..الترمذي وابن حبان والحاكم.

وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.