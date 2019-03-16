أخبار مصر | رئيس القطاع الديني بالأوقاف يشهد ندوة "التسامح ونبذ العنف" بالنادي المصري في دبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس القطاع الديني بالأوقاف يشهد ندوة "التسامح ونبذ العنف" بالنادي المصري في دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد النادي المصري في مدينة دبي، ندوة بعنوان "دعوة للتسامح ونبذ العنف والتعصب وكيفية الوقاية منهم"، بحضور الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، وذلك بالتزامن مع عام التسامح بدولة الإمارات.

في بداية اللقاء، رحب المهندس أحمد أبوعجيلة، رئيس النادي، بالشيخ جابر طايع، وحضوره في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عام التسامح والمشاركة في عقد لقاء مفتوح مع أعضاء النادي وأبناء الجالية المصرية والعربية المقيمة على أرض الإمارات .

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ومن ناحيته، قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه سعيد بالمشاركة في ندوة التسامح؛ خاصة وأن دولة الإمارات من أكثر الدولة التي تدعو للتسامح ونبذ العنفو الكراهية، مؤكدًا إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح مع أي إنسان أيا كانت ديانته.

وأضاف طايع خلال الندوة، أن الدين الإسلامي معاملة، وأن الإسلام على يد التجار في عهد الرسول وذلك لحسن المعاملة و الأمانه و التسامح بين الناس، مؤكدًأ أن الإرهاب الذي تعاني منه الدول الآن، لا دين له ، وأن مشاعر الكراهية والوحشية والتعصب موجودة لدى بعض الأشخاص أيا كانت مذاهبهم ودياناتهم ، ويجب على جميع الدول أن تنتفض للقضاء على تلك الظاهرة التي أصبحت تتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة.

وحضر اللقاء كلا من، المستشار وائل فتحي ، نائب القنصل العام بدبي والإمارات الشمالية ، وكل من النائبة غادة عجمي، نائب المصريين بالخارج ، والنائبة الدكتورة هند الجبالي عضو لجنة مجلس الدفاع الوطني ، والقديس يوحنا كاهن كنيسة العذراء مريم، والشهيد القديس تواضرس أبوسيفين بالشارقة ، وسفير التسامح والسعادة المهندس عادل مرقص حنين، وأحمد فتح الباب مدير عام الإخراج بالتلفزيون المصري، وعدد من رموز الجالية المصرية والعربية .