أخبار مصر | 'الأهرام' توقع عقد مشروع سكني وتجاري بالغردقة بـ 550 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأهرام' توقع عقد مشروع سكني وتجاري بالغردقة بـ 550 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الكاتب الصحفب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مع إحدى الشركات، عقدًا لإقامة مشروع كمبوند سكني وتجاري وإداري بمدينة الغردقة، باستثمارات تصل إلى 550 مليون جنيه، وتبلغ حصيلة مؤسسة الأهرام منها نحو 190 مليون جنيه تقريبًا.

وكشف "سلامة" في تصريحات صحفية، عن بدء إجراءات تنفيذ المشروع، على أن يتم الانتهاء منه في غضون عامين؛ حيث إن المؤسسة تسهم بأرض المشروع وتشارك بالتمويل والبناء الشركة العقارية، مشددًا على أن الأهرام حريصة على عدم الدخول في شراكات إلا بعد الانتهاء من الإجراءات كافة، وطرحها في مزايدة علنية لاختيار أنسب العروض لمصلحة المؤسسة.

وأكد "سلامة" أن هذا المشروع يُعد ثاني أكبر مشروع تُقيمه مؤسسة الأهرام خلال الفترة الأخيرة، بعد الانتهاء من مشروع القرية الذكية الذي أعدته المؤسسة العام الماضي.