أخبار مصر | خلال المؤتمر العام لـ "المحامين العرب" بتونس.. "عاشور": العرب نسوا أنهم يملكون موارد عظيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال المؤتمر العام لـ "المحامين العرب" بتونس.. "عاشور": العرب نسوا أنهم يملكون موارد عظيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن النشيد الوطني التونسي يتضمن الكثير من القيم العليا التي فقدت في هذا الزمن الرديء، منها عبارتي "نموت نمون ويحيا الوطن"، و"إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر".

وتساءل "عاشور" خلال كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر العام الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب في الجمهورية التونسية، اليوم السبت، تحت شعار "المحاماة وقضايا الأمة تحقيقا للعدالة"، والتي سبقها افتتاح أعمال المكتب الدائم أمس: "متى نموت من أجل أن يحيا الوطن، ومتى نغير ويستجيب القدر لإرادة التغيير"، مشيرا إلى أن ممزوج بين الشعر المصري والتونسي لشاعرين عظيمين.

وأضاف: "المعاني الكبيرة التي تضمنها النشيد، تجعلنا نستدعي المحن التي نعيشها الآن، ومنها عدم الوعي بأهمية التحالف والتكامل الاقتصادي العربي، ونسى العرب أنهم يملكون موارد عظيمة سياحيا وصناعيا وتجاريا، وغيرها، ورغم ذلك نودع أموالنا في البنوك الأمريكية والأوربية، لندعمهم بها.

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وأشار "عاشور"، أنه في سنة واحدة دخل للخزانة الأمريكية تريليون دولار من العرب، نصفها كان كافيا لسداد كل ديون الدول العربية، والنصف الأخر كان كافيا لإحداث أكبر تنمية، متسائلا: "ماذا يحدث، وكيف تدفع أموالنا لأعدائنا، أليست هذه محنة تحتاج أن نستفيق ونتحدث عن ضرورة عودة الوعي العربي بمصالحنا".

وعن المحنة الثانية، أوضح، أنها تتمثل في الاستسلام لما يخطط ويرسم له العدو، والأنظمة العربية تستسلم لصفقة القرن الأمريكية الصهيونية، ويتحدثون اليوم عن تدبير الموارد المالية لتنفيذها والتي سنقعها نحن العرب، فلن تدفع أمريكيا وإسرائيل مليما واحدا، مردفا: "عندما ينجح العدو في تفتيت الأمة العربية، فيضرب ليبيا لتنقسم، ويضرب السودان لكي يفصل شمالها عن جنوبها، وشرقها عن غربها، ويضرب العراق وسوريا لكي يهدمهما، ويرفع العالم شعار الديمقراطية والحرية للتغطية على أكبر عملية تدمير للمنطقة العربية".

يشار إلى أن أعمال المؤتمر تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري، بمشاركة ما يقرب من 1500 محامي عربي.