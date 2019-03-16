أخبار مصر | تعليق عضو تنسيقية الأحزاب السياسية على احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق عضو تنسيقية الأحزاب السياسية على احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مهنى، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب حزب الحرية، إن إقامة ملتقي الشباب العربي الأفريقي في أسوان يدل علي أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستكون مختلفة تماماً عن من سبقوها، وتؤكد أيضًا على قناعة القيادة السياسية المصرية بأن تحقيق النهضة الحقيقية للشعوب لن تأتي إلا بأفكار وطاقات الشباب وضرورة احتواءهم والعمل علي تنمية أفكارهم وتحقيق تكامل حقيقي بين شباب الدول الأفريقية والعربية حتي يتحقق من خلالها تغيير النمط الفكري لتحقيق هذا التكامل الذي كان ومازال حلماً تتمناه شعوب الإقليمين في ظل سيطرة النظم الرأس مالية العالمية علي مجريات الأمور لتحقيق مصالحها الخاصة بغض النظر عن ما تريده شعوب المنطقتين وما تحلم به.

وأضاف مهنى، أن أسوان تزينت بشكل حقيقي يليق بها كبوابة مصر نحو التوجه لأفريقيا وهناك ترحيب شديد بالوفود المشاركة وأن حالة النظام والترتيب التنظيمي مدهشة بشكل يدعو بالفعل للإعجاب بقدرة الشباب المصري علي تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى.

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وأوضح عضو التتسيقية، أن حلم التكامل العربي الأفريقي لن يتحقق إلا من خلال الشباب الذي يحلم بمستقبل أفضل لبلاده وهذا ما يؤكد رؤية مصر الجديده التي فتحت الباب للشباب المصري ونجحوا بالفعل في إثبات قدراته في مشاركة القيادة السياسية في رحلة بناء الدولة المصرية.

ولفت، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى إعادة تحقيق حلم التكامل العربي الأفريقي بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين يستفيد منها شعوب الأقليمين من خلال الإستعانة بقدرات وأمكانيات الشباب العربي والأفريقي في صياغة أطر واضحة لتحقيق هذا التكامل لذا فستكون فترة رئاسة مصر للأتحاد الأفريقي مختلفة تماما عن سابقيها.