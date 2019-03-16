أخبار مصر | متحدث البرلمان في ندوة بـ"الخليج 365": أداء نواب حزب النور مُعتدل.. والسيسي هدية الله للمصريين (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان في ندوة بـ"الخليج 365": أداء نواب حزب النور مُعتدل.. والسيسي هدية الله للمصريين (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوير: ولاء غنيم – ياسمين عليوة – عبير أحمد

صلاح حسب الله: الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ينتصر للدستور والقانون

* منظومة الحياة السياسية في مصر تحتاج إلى مزيد من التفاعل مع الشارع

* الدستور ليس نص قرآني لحظر تعديله.. وأطالب بتعديل مادة المحليات

* أرفض فكرة دمج الأحزاب

* الدكتور هشام عرفات تحمل مسؤوليته السياسية بعد حادث محطة مصر بكل شجاعة

* شهداء مصر الأبرار أعطوا المثل في الولاء والتضحية من أجل الوطن

استضافت بوابة الخليج 365، هيئة مكتب حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب، والنائب أحمد مهني الأمين العام للحزب، واللواء حسن ناجى وطلعت القواس نائبا رئيس الحزب، والدكتورة جيهان بيومي أمين المرأة، ومحمد مهني أمين الشباب، وماجد طلعت أمين التدريب والتثيف، ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسي، وأحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، ومحمد صالح مساعد رئيس الحزب.

وخلال الندوة، أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، أنهم يسعون بكل قوة لدعم المواطن البسيط ومحاولة تخفيف ما يقع على كاهله من أعباء، وأيضًا دعم الدولة في مسيرتها تجاه التنمية و البناء.

وإليكم ما جاء بالندوة على النحو التالي:

* برأيك.. كيف ترى الحياة السياسية في مصر الآن؟

منظومة الحياة السياسية في مصر تحتاج إلى مزيد من التفاعل مع الشارع، وإذا أرادنا أن نجعل الحياة السياسية مليئة بالزخم وبها حياة وروح يجب أن يكون الجمهور الحقيقي والطبيعي هو التفاعل مع المواطنين، ويجب على الأحزاب السياسية أن تعرف أن رصيدها هو تواجدها في الشارع فقط.

* هناك ما لا يقل عن 103 حزب سياسي في مصر، ولا نجد منهم إلا عدد قليل يعمل على أرض الواقع.. فهل الحل في اندماج الأحزاب؟

أنا ضد فكرة دمج الأحزاب :"ولو فضلت جميع الأحزاب مجرد أصفار سيكون الناتج صفر في حالة الدمج وأنه إذا استطاع كل حزب أن يعمل على نفسه سيكون المجمل رقم حقيقي في حالة الدمج".

* كيف ترى التعديلات الدستورية الجديدة بشكل عام؟

أؤيد التعديلات الدستورية الجديدة قلبًا وقالبًا، فعندما شُكلت لجنة تعديل الدستور في 2013 كانت البلاد خارجة من حكم جماعة استبدادية وظرف سياسي وأمنى واقتصادي استثنائي كان يدفع المصريين للموافقة على الدستور للعبور من مرحلة الإخوان.

كما أن هناك مواد بالدستور تتطلب تعديلات جديدة منها مادة نظام الإدارة المحلية وتشكيل المجالس المحلية لأن الدستور يفرض تشكيل المجالس المحلية على معيار تمثيل 25% من الشباب و25% مرآة، بالإضافة إلى أن نسبة العمال والفلاحين لا تقل عن 50%.. فأين تمثيل الأشخاص في الدوائر المدنية من تلك المادة.. فدائرة مثل منطقة مصر الجديدة أين العامل أو الفلاح الذي سيمثلها بمقاعد المجالس المحلية.

* برأيك.. هل الأحزاب تحتاج لدعم مادي من الدولة؟

أرفض هذا الأمر، ففي عام 2005 كان الدعم السنوي للأحزاب 100 ألف جنيه، وفي نفس العام دعمت الدولة كل حزب دفع بمرشح رئاسي بنصف مليون جنيه إضافة إلى 100 ألف جنيه، وسبب رفضي على دعم الدولة المالي للأحزاب هو أنه يجب أن يكون من ضمن أهداف الأحزاب توفير الموارد المالية ذاتيًا لبناء حزب قوي في النهاية.

* المادة 74 من الدستور نصت على:"للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس ديني"، ألا أن حزب النور ما زال يمارس عمله السياسي.. فما تعقيبك عن هذا الأمر؟

أي دولة مدنية تقوم على ترسيخ مبدأ المواطنة فمن اللازم أن تكون القاعدة هذه عند نظامها السياسي، وأن مرجعية حزب النور سلفية دينية، ألا أن أداء نواب الحزب داخل البرلمان معتدل ومُمتاز ويعارضون بثقافة المعارضة دون مزايدة.

* كيف ترى أداء منظومة النقل في مصر؟

الدكتور هشام عرفات تحمل مسؤوليته السياسية بكل شجاعة في حادث قطار محطة مصر، ومن رأيي الشخصي لا يجب أن يتحمل مسؤولية ما حدث، فالعديد من الأوقات تجد أن الضغط المستمر يجعلك تأخذ قرارات غير راضي عنها ولكن يجب اتخاذها وأن تحمل المسؤلية السياسية ما هو إلا نوعا من أنواع تهدئة الرأي العام، ألا أنني أشيد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الفريق كامل الوزير بتولي قيادة وزارة النقل، فالقرار قوي والوزير الجديد سيقوم ببذل قصارى جهده لإصلاح هيئة السكك الحديدية وباقي أفرع ومؤسسات وهيئات وزارة النقل.

* كيف ترى الانجازات التي تحققها قوات الأمن بمصر في مواجهة الإرهاب؟

قوات الأمن في مصر تبذل قصارى جهدها لمجابهة الإرهاب، وبالفعل حققوا انجازات سوف يسردها التاريخ في المستقبل، وشهداء مصر الأبرار أعطوا المثل والقدوة في الولاء والانتماء والفداء والتضحية من أجل الوطن والذود عنه وزرع الثقة في نفوس الأجيال الشابة والجديدة، للمساهمة في التنمية والتعمير، وبناء صرح الوطن، ومجابهة كل أعدائه.

وأوجه شكري لوسائل الإعلام في التوعية بمكانة الشهداء ودورهم العظيم في حماية الوطن والدفاع عن أبنائه في مواجهة مؤامرات الأعداء في الداخل والخارج وتعميق الانتماء في نفوس المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية وضرورة ترسيخ روح التضحية لأجل حماية الوطن وتقدير وإعزاز للأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداءً لتراب هذا الوطن.

* كيف ترى رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل للرأي العام العالمي والمصري رسائل محورية خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة للاحتفال ومن خلال هذه الرسائل الواضحة والحاسمة وضع الشعب المصري العظيم وبجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أمام مسئولياته التاريخية للحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

كما أن الرئيس السيسي دائمًا ينتصر للدستور والقانون، وظهر هذا في اتخاذ قرار بتعيين الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل، عندما استشهد بالدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن سبب تأخير إصدار القرار الجمهوري، هو أن البرلمان لم يكن منعقدًا.

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* خلال الأيام القادمة.. سيحتفل حزب الوفد بمئوية ثورة 19.. وجه كلمة بتلك المناسبة؟

حزب الوفد يعد قوة كبيرة للمجتمع المصري وإثراء للحياة السياسية والحزبية وتأكيد لقوة العملية الديمقراطية فى الأحزاب، والشعب المصرى لا يمكن أن ينسى دور حزب الوفد فى اثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر كنموذج سياسى متطور، وأنا أثق فى قدرة حزب الوفد على استعاده دوره التاريخي والسياسي إلى جانب الأحزاب السياسية الأخرى لإثراء الحياة السياسية والديمقراطية فى مصر.

* ما هي خطة حزب الحرية السياسية لحصد الأغلبية؟

الحزب نجح في وضع خارطة طريق لنفسه حتى يصبح أحد أهم وأكبر الأحزاب السياسية في مصر بنهاية 2019 الحالي، وأننا نجحنا في خلال 5 شهور التواجد بـ 15 محافظة، وعملنا في التوسع على جانبين، أولهما، التوسع في المحافظات تنظيميًا، والجانب الآخر هو انتقاء قيادات في الأمانات النوعية وعلى مستوى المراكز والمحافظات.

كما أن الحزب لديه هيئة مكتب سياسي وهيئة عليا للحزب، واعتقد أنهم الأقوى بين الأحزاب المصرية المتواجدة، وحزب الحرية المصري بدأ يتعامل مع المشاكل التي تخص الدولة المصرية، سواء كانت ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، وأنهم يعدون رؤية لتقديمها للحكومة المصرية تحت مسمى "استراتيجية الشراكة الاجتماعية 2030"، وسيتم الحديث فيها عن دور منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وذلك للمساهمة في وضع خارطة طريق تساعد الحكومة والدولة في تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

* أريدك أن توجه رسالة للأشخاص التي سأعرضها عليك:

1. الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

"أنت هدية الله للمصريين".

2. الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب

سينصفه التاريخ لأنه تحمل ما لا يتحمله بشر.

3. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أنت رئيس وزراء وطني فاهم ما يفعله

4. الفريق كامل الوزير وزير النقل

أنت مقاتل بدرجة مهندس

* كيف ترى خطوة استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا 2019؟

استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية أمر مهم، ويبعث رسالة مهمة للعالم أجمع، وحصول مصر على 16 صوت هو شهادة اعتماد أفريقية بأن مصر مستقرة وآمنة وتستطيع تنظيم بطولة بهذا الحجم ويواجه اللوبي الإعلامي الإخواني الذي يحاول تصدير فكرة أن مصر غير مستقرة.

* كيف ترى اختيار محافظة أسوان لتنظيم منتدى الشباب العربي والأفريقي؟

اختيار الرئيس عبالفتاح السيسي تنظيم منتدى الشباب الأفريقي على أرض أسوان يُقدم رسالة لكل القارة بأن مصر جزء منها، ومن هنا تبدأ علاقتنا بأفريقيا من تلامسها مع السودان، وقربها لأثيوبيا، واهتمامها بجيبوتي، وعمقها مع الصومال، والعنصر المشترك لحوض النيل، كما أن مصر انطلاقًا من أسوان ستبحث مع الدول الأفريقية المختلفة، كيفية تنمية أفريقيا وبناء مستقبل مختلف لها.

* كيف ترى العلاقات المصرية الإفريقية؟

أكد اللواء حسن ناجي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة للعالم، من خلال تنظيم المنتدى الإفريقي في محافظة أسوان، وهي أن مصر قلب ووسط أفريقيا، كما أن الرئيس أعاد مصر لقيادة قارة أفريقيا من جديد بعد غيابها عن هذا الدور مؤخرًا، وبدأت بالفعل التغول في أفريقيا، والمشاركة في استثماراتها، حتى عادة كقوة ضاربة بها.

* برأيك.. هل البرلمان أنصف المرأة بصلاحياته الدستورية؟

قالت جيهان بيومي، أمينة المرأة بحزب الحرية المصري، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال والجهات السيادية تناقش قضايا المرأة بشكل جاد وعلى السيدات في الأحزاب أن يساعدن القيادات للتحسين من ظروف المرأة.

* كيف ترى سياسة الرئيس الخارجية؟

قال المحاسب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، إن الرئيس عبدالفتتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014 وهو مهتم بإعادة ريادة مصر على الصعيد الدبلوماسي ونجح بدرجة امتياز ولا أحد يستطع أن يغفل هذا الإنجاز الكبير، وأن مصر أصبحت من أول المُدعوين للحضور والمشاركة في أي مؤتمرات دولية لمكانتها الدبلوماسية بالمنطقة.

كما أن مصر تعرضت لأزمة في ملف العلاقات الخارجية بعد الثورة نتيجة للأوضاع السياسية التي مرت بها آنذاك، وأنه في فترة الرئيس الأولى ساهم في تصحيح تلك المسارات إلى أن وصلنا للانجازات التي تحققت في تلك اللحظة برئاسة الاتحاد الإفريقي وحصول مصر على عضوية مجلس الأمن.

* هل هناك أزمات بين شباب البرنامج الرئاسي والأحزاب؟

قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري، إنه لا يوجد أي عقبات أو أزمات أو خلافات ما بين شباب الأحزاب وشباب برنامج التأهيل الرئاسي على الإطلاق، بل يوجد حالة من حالات التنافس العملي السياسي بين الطرفين وكلاهما يبذل قصارى جهده لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول.

كما أن شباب برنامج التأهيل الرئاسي يمارسون العمل السياسي ببرامج علمية تقدم لهم بإستراتيجية أكاديمية، وأن شباب الأحزاب يمارسون حياتهم السياسية من نبض الشارع المصري وهذا دور الأحزاب السياسية الحقيقي بأن تقوم بالتواصل مع المواطنين وليس الجلوس على المكاتب لحل أزماتهم.

* كيف ترى خطة الدولة لتمكين المرأة؟

قال طلعت القواس، نائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الدولة المصرية في السنوات الأخيرة الماضية تستهدف تمكين المرأة في العمل السياسي والخدمي إلى أن أثبتت قدرتها على تولي المناصب القيادية بالدولة، والمرأة بذلت مجهود لا يستطع أن أحد ينكره ووصلت لتولي منصب الوزير والمحافظ وأصبحت لها تمثيل يليق بها في مقاعد مجلس النواب، مُتمنيًا أن يراها في يومًا ما في منصب رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، مُؤكدًا أن المرأة المصرية تمتلك من الوعي والثقافة التي تؤلها لشعل تلك المناصب القيادية.