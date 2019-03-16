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انت الان تتابع افتتاح ملتقى توظيف يوفر 12600 فرصة عمل في الفيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف الأول لتشغيل الشباب تحت شعار "العمل شرف.. ومعًا نستطيع.. لتحيا مصر" بنادي قارون الرياضي، بمشاركة 54 شركة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأعلن وزير القوى العاملة أن الملتقى سيوفر 12 ألفًا و600 فرصة عمل بالقطاع الخاص، من خلال مشاركة 54 شركة ومصنعا تمثل محافظات الفيوم والقاهرة وبني سويف ومدينة 6 أكتوبر.
ولفت الوزير إلى أن الملتقى يوفر وظائف للشباب في تخصصات منها الأمن، والتسويق، والمبيعات، والصناعات الغذائية، ومصانع السيراميك، والكابلات الكهربائية، منها 10% لذوي القدرات الخاصة وفقًا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه. وأشار سعفان إلى أنه تم خلال الزيارة تسليم 1219 شهادة "أمان"
ولفت الوزير إلى أن الملتقى يوفر وظائف للشباب في تخصصات منها الأمن، والتسويق، والمبيعات، والصناعات الغذائية، ومصانع السيراميك، والكابلات الكهربائية، منها 10% لذوي القدرات الخاصة وفقًا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1500 جنيه والأقصى 3000 جنيه.
وأشار سعفان إلى أنه تم خلال الزيارة تسليم 1219 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالفيوم، فضلًا عن عقد ندوة تثقيفية لهم بديوان عام المحافظة.
خلال الافتتاح، تفقد وزير القوى العاملة ومحافظ الفيوم أقسام الملتقى المختلفة للوقوف على نوعية الوظائف والمهن التي ستوفرها الشركات، كما تم الاستماع لمطالب واستفسارات الشباب.
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