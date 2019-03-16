مجدي يعقوب.. قديس الطب وقلب مصر النابض

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درس الطب بجامعة القاهرة.. وعام 1980 بداية دخوله عالم زراعة القلب.. أجرى ما يزيد على 100 عملية زراعة قلب ناجحة فى عام واحد.. حمل الكثير من الألقاب واشتهر بـ"ملك القلوب"

"أنا بصحة جيدة وأشكر من اطمأنوا عليَّ" .. بهذه الكلمات الرقيقة نفى الطبيب العالمى والبروفسير مجدي يعقوب ما أشيع عن تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة، ولشعبيته الجارفة التى ملأت قلوب الكبار والصغار ليس فى مصر فحسب بل فى العالم بأسره، سلطت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية الضوء على حقيقة الأمر، وذلك بسرعة نفيها بالتأكد عبر مصادرها من عدم صحة ما أثير عن الجراح الكبير، وأنه غادر القاهرة متوجها إلى لندن خلال الساعات الماضية؛ للمشاركة فى حضور اجتماع له ضمن مهامه الطبية.

مجدي حبيب يعقوب أحد أشهر جراحي القلب في العالم، ولد في السادس عشر من نوفمبر 1935م، بمركز بلبيس بالشرقية لعائلة تنحدر أصولها من أسيوط، وقد عشق مهنة الطب منذ الصغر وطالما حلم أن يكون جراحا، وربما يرجع عشقه لهذا التخصص الدقيق إلى والده، الذي كان بدوره طبيب جراحة عامة. البداية من جامعة القاهرة جامعة القاهرة

مجدي حبيب يعقوب أحد أشهر جراحي القلب في العالم، ولد في السادس عشر من نوفمبر 1935م، بمركز بلبيس بالشرقية لعائلة تنحدر أصولها من أسيوط، وقد عشق مهنة الطب منذ الصغر وطالما حلم أن يكون جراحا، وربما يرجع عشقه لهذا التخصص الدقيق إلى والده، الذي كان بدوره طبيب جراحة عامة. البداية من جامعة القاهرة البداية من جامعة القاهرة جامعة القاهرة كانت على موعد مع أشهر طبيب قلب بالعالم، حيث درس يعقوب الطب بجامعة القاهرة، وتعلم في شيكاغو ثم انتقل إلى بريطانيا عام 1962 ليعمل بمستشفى الصدر بلندن، ثم أصبح إخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد. Advertisements مجدي يعقوب، الذى تدرج فى المناصب وحصل على الكثير من الأوسمة والنياشين وشهادات التقدير والميداليات الذهبية من كل أنحاء العالم تقديرا لجهوده فى خدمة مرضى القلب، كرس حياته وعمره لتقديم الخدمات الإنسانية بلا حدود، فقام بالعديد من العمليات الجراحية الناجحة والتي تجاوزت 2000 عملية جراحية على مستوى العالم، هذه العمليات التي أنقذ بها حياة الآلاف، ولم يدخر جهدا في القيام بالعديد من العمليات الجراحية المجانية في الدول النامية للمرضى والأطفال الذين لا يتوافر لهم المال اللازم لإجراء مثل هذه العمليات. كما حصل مجدي يعقوب على عدد من الألقاب والدرجات الشرفية من عدد من الجامعات العالمية، وتم تكريمه بواسطة البابا شنودة، وأصدر العديد من الأبحاث العالمية المتميزة والتي فاقت الأربعمائة بحث متخصص في جراحة القلب والصدر. 1980 نقطة الانطلاق 1980 نقطة الانطلاق وشهد عام 1980 ميلاد أول عملية ناجحة للبروفسير مجدي يعقوب، ولقب بملك القلوب، من قبل الأميرة ديانا، ودخل موسوعة جينيس لقيامه بإجراء 100 عملية قلب في عام واحد، حفر اسمه بأحرف من نور فى سجلات الصحة العالمية، وفى كل الهيئات والمؤسسات المعنية بصحة القلب فى الداخل والخارج، بتقديم العديد من الأبحاث والأطروحات والأفكار التى جسدت نهضة حقيقية فى مجال زراعة القلب والرئة. مجدي يعقوب ليس الوحيد الذى نال إعجاب وتقدير واحترام العالم كعالم مصرى، بل شهد جيله نبوغ وتفوق البعض أمثال الدكتور أحمد زويل والعالم الجليل فاروق الباز، وغيرهما، وإنما يعد الوحيد الذى كرس حياته لتخفيف آلام المرضى بالمجان، وتدشين العديد من المبادرات والهيئات الخيرية التى تقدم الخدمة الطبية بأعلى جودة للفقراء والمساكين على مستوى الجمهورية، فضلا عن جهوده الخيرية فى سائر بلدان العالم على مدار تاريخه العريق بين صفوف أصحاب البلاطي البيضاء. جامعة شيكاغو جامعة شيكاغو عمل يعقوب باحثا بجامعة شيكاغو الأمريكية عام 1969م، ثم رئيسا لقسم جراحة القلب عام 1972م، وأستاذا لجراحة القلب بمستشفى برومتون في لندن عام 1986م، ثم رئيسا لمؤسسة زراعة القلب ببريطانيا عام 1987، وأستاذا لجراحة القلب والصدر بجامعة لندن، كما شغل منصب مدير البحوث والتعليم الطبي، ومستشارا فخريا لكلية الملك إدوار الطبية في لاهور بباكستان، بالإضافة إلى رئاسة مؤسسة زراعة القلب والرئتين البريطانية. واختتم حياته فى الآونة الأخيرة بتدشين صرح طبى عالمى بمدينة أسوان الجديدة يوفر الخدمات الطبية فائقة المستوى، لكل المصريين غير القادرين، مجانا، واختير من قبل الرئيس الأسبق مبارك عضوا بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

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