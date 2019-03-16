انت الان تتابع سعفان: 70% من خطة الدولة للتنمية تقع على عاتق العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير القوى العاملة محمد سعفان

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أهمية النظر لجميع ما يخص العمل النقابي بنظرة أوسع وأعمق تتسم بالشمول، والإلمام بكافة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات كبيرة، موضحا أن العمال يقع على عاتقهم أكثر من 70% من الجهد والعمل في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم، اليوم السبت، للقاء أعضاء الاتحاد المحلي لعمال المحافظة برئاسة أحمد عبد الرحمن، للوقوف على المعوقات والمشكلات ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابي.

وشدد سعفان على أن القيادة السياسية تولي أهمية لجميع عمال مصر، لأن العامل إذا توفرت له السبل والإمكانات استطاع أن يكون أكفأ عمال العالم على الإطلاق بقدرته على التفكير الخلاق والإبداع في بيئة عمله، وبما يقع على عاتقهم من جهد كبير في عملية بناء مصر التي نحلم بها جميعا في مكانتها الرائدة. واستمع لمقترحات

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