شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، زيارته لمدينة العلمين الجديدة، رفقة مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد الأبراج الشاطئية الجاري تنفيذها بالمدينة.

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وقال «الجزار» إنه جار تنفيذ 15 برجًا بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور السابع عشر، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازي مع أعمال الإنشاء، موضحاً أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيداً لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة، تم إسناد تنفيذها لـ3 شركات.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دورى المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة.

كما تفقد الوزير المنطقة الترفيهية، التي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقًا صغيرًا وعددًا من المحال.

وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة